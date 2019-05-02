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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
02.05.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Billboard Ödülleri'nde en iyiler

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Billboard Ödülleri'nde en iyiler

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden Billboard Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Tören, Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da yapıldı. İşte belli başlı dallarda ödül kazananlar:

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  • Sahnede nefes kesen anlar: Birden atladı, böyle tuttular
  • Sahnede nefes kesen anlar: Birden atladı, böyle tuttular
  • Sahnede nefes kesen anlar: Birden atladı, böyle tuttular
  • Sahnede nefes kesen anlar: Birden atladı, böyle tuttular
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Billboard 200 albüm: Drake, "Scorpion"
En iyi sanatçı: Drake
En iyi yeni sanatçı: Juice WRLD
En iyi kadın sanatçı: Ariana Grande
En iyi erkek sanatçı: Drake
En çok satan sanatçı: Drake
En iyi radyo sanatçısı:Drake
En iyi ikili: BTS
En iyi R&B sanatçısı: Ella Mai

Billboard Ödüllerinde en iyiler


En iyi rap sanatçısı: Drake
En iyi country sanatçısı: Luke Combs
En iyi rock sanatçısı: Imagine Dragons
En iyi Latin sanatçı: Ozuna
En iyi elektronik- dans sanatçısı:The Chainsmokers
En iyi gospel sanatçısı: Tasha Cobbs Leonard
İkon ödülü: Mariah Carey

 

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