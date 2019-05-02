Billboard Ödülleri'nde en iyiler
Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden Billboard Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Tören, Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da yapıldı. İşte belli başlı dallarda ödül kazananlar:
Billboard 200 albüm: Drake, "Scorpion"
En iyi sanatçı: Drake
En iyi yeni sanatçı: Juice WRLD
En iyi kadın sanatçı: Ariana Grande
En iyi erkek sanatçı: Drake
En çok satan sanatçı: Drake
En iyi radyo sanatçısı:Drake
En iyi ikili: BTS
En iyi R&B sanatçısı: Ella Mai
En iyi rap sanatçısı: Drake
En iyi country sanatçısı: Luke Combs
En iyi rock sanatçısı: Imagine Dragons
En iyi Latin sanatçı: Ozuna
En iyi elektronik- dans sanatçısı:The Chainsmokers
En iyi gospel sanatçısı: Tasha Cobbs Leonard
İkon ödülü: Mariah Carey
Yorumları Göster
Yorumları Gizle