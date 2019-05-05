“Bilinmeyen Portreler”
Çağdaş Türk sanatı tarihinde üslup ve içerik yönünden özgün bir yere sahip olan usta sanatçı Ergin İnan’ın “Bilinmeyen Portreler” sergisi 1 Mayıs-31 Haziran 2019 tarihleri arasında Galeri Kambur Arnavutköy’de sanatseverler ile buluşuyor.
Sergide; sanatçının 60 ve 70'li yıllarda çizdiği grotesk figürlerden oluşan desenler, böcekler, yazılar ve soyut-metafizik öğeleri yer alıyor.
Bir ressam olarak kendini en iyi ‘biçimlerle’ ifade etmesi gerektiğini düşünen sanatçı Ergin İnan, ilk kez Venedikli hocası Vedova’ya yazdığı mektupta yer verdiği böcek figürlerinin, bu anlamda kendisi için bir ipucu olduğunu belirtiyor. Daha sonraki dönemlerdeki o kendine özgü çalışmalarında, böceklerin yanı sıra Osmanlıca ve Arapça eski metinlere de önemli bir yer veren Türkiye'nin en önemli sanatçılarından Ergin İnan’ın “Bilinmeyen Portreler” sergisi 1 Mayıs-31 Haziran 2019 tarihleri arasında Pazartesi günleri hariç hergün saat 10:00 – 18:00 saatleri arasında Galeri Kambur Arnavutköy de ziyaret edilebilir.
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