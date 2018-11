Bileklik tasarladılar

Enis Arıkan, 2006 yılında kurulan Özel Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti. Vakfın, Banu Tuğcu’nun kurduğu Pour La Bonte markası işbirliğiyle düzenlediği etkinlikte oyuncu, otizmli çocuklarla birlikte bileklik tasarladı. Arıkan, “Birkaç yıl evvel bir dizide oynayacağım otizmli karakter için Tohum Otizm Vakfı’na gitmiştim. Onlarla geçirdiğim zaman çok özeldi. Rolün üstesinden gelmemi sağladı o güzel çocuklar. Bu sefer benim onların eğitimi için bir şey yapmam gerekiyordu. Birlikte güle oynaya bileklik tasarladık. Hepsi çok tatlıydı. Benim için çok keyifli bir gün oldu” diye konuştu. Tasarlanan bileklikler Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’nde, Tohum’un gönüllü gençleri tarafından satılacak. Bugün ve yarın düzenlenecek festival, Four Seasons Hotel at the Bosphorus’ta gerçekleşecek.

2003 yılından bu yana otizmli çocukları erken tanı ve eğitimle topluma kazandırmayı amaçlayan Tohum Otizm Vakfı, her yıl geleneksel olarak düzenlediği alışveriş festivali bugün başlıyor. 22 Kasım’a kadar Four Seasons at the Bosphorus’ta gerçekleştirecek festivalden elde edilen gelirin tamamı, otizmli çocuklar için yürütülen projelere ve eğitim desteğine aktarılacak.