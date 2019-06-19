Big Burn İstanbul Şile'de
Big Burn İstanbul, 26-27-28 Temmuz'da, elektronik müzikseverlere ev sahipliği yapacak.
Sahnede yer alacak Dj ve prodüktörleri iki farklı dönemde açıklayan Big Burn İstanbul’un Festival lineup’ına son eklediği isimler şöyle: Adiel, Antigone, Behrouz, Be Svendsen, Carlita, Francesca Lombardo, Ilario Alicante, Len Faki, Marco Resmann, Mind Against, Monoloc, Matthew Dekay, Oceanvs Orientalis, Ruede Hagelstein ve Peggy Gou!
Festivalin ilk açıklanan isimleri ise global elektronik müzik sahnesinin yıldızlarıydı: Clapton, Damian Lazarus, David Mayer, Dubfire, Guy Gerber, Joachim Pastor (live), N’TO (live), Nastia, Recondite, Stephan Bodzin ve Woralks.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle