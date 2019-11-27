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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

"Beyond Bollywood" müzikali İstanbul'da

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"Beyond Bollywood" müzikali İstanbul'da

Hindistan'ın yetenekli dansçılarını bir araya getiren dev kadrolu Beyond Bollywood müzikali, Türkiye'de ilk kez 27 Kasım'da Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşuyor.

Avrupa ve Orta Doğu’da birçok ülkeyi turlayarak London Palladium West End Theatre'da 60 kez gösterime giren müzikal, Hindistan'ın renkli kültürünü görsel bir şölene dönüştürüyor.


Geleneksel ve modern Hint danslarına yer veren müzikalin yazar, yönetmen ve dans direktörü Raceew Goswami, basın özel gösterimi öncesi yaptığı açıklamada, Türk seyircisinin daha önce tanık olmadığı bir gösteriyi izleyeceğini söyledi.


"Bu sadece bir gösteri değil, bir deneyim"

Goswami, Beyond Bollywood müzikalinde Hint filmlerinde ve dizilerinde yer verilmeyen yerel halk dansları ve geleneksel dansların da yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Seyirciler sadece dansları izlemekle kalmayacak, aynı zamanda bu dansların neden yapıldığını ve nasıl ortaya çıktığını da anlayacak. Seyirciler gösteriyle bütünleşecek ve kendilerini gösterinin içinde hissedecek. Her zaman söylediğim gibi, bu sadece bir gösteri değil, bir deneyim. Bu gösteride sanatseverler Hindistan'ın kültürel çeşitliliğine şahit olacak."

Beyond Bollywood müzikali İstanbulda


Başrol oyuncularından Soham Joshi ise gösterinin konusunu, "Popüler bir dansçının annesinin ölümünden sonra annesinin hayalini gerçekleştirmek için Hindistan'a gitmesini anlatıyor. Hint danslarını öğrenmek için çıktığı yolculukta çok farklı yerel danslarla karşılıyor. Bu dansları öğrenmenin yanında Hint kültürüne hayranlık duymaya başlıyor." sözleriyle anlattı.

Joshi, gösterinin Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde büyük beğeni topladığına işaret ederek, müzikali izleyenlerin Hint kültüründeki birçok detayı öğrenilebileceğini dile getirdi.

Beyond Bollywood, annesinin hayalini gerçekleştirmek üzere Almanya'dan Hindistan'a doğru yola çıkan dansçı Shaily Shergill'in hikayesini konu ediniyor.

Masal ve kültür öğelerini birleştiren romantik ve destansı gösteride 28 dansçı ve 6 oyuncu sahne alıyor.

Müzikleri Salim Sulaiman ve sözleri Irfan Siddiqui imzasını taşıyan müzikal, bu akşam, yarın ve 1 Aralık'ta Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

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