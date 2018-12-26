Beyoğlu'nda en kırmızı akşamüstü
Beyoğlu’nun tarihi külhandan dönüştürülen yeni sanat mekanı Culter’ın ilk projesi ‘Beyoğlu’nda En Kırmızı Akşamüstü’ 28 Aralık’ta seyirci ile buluşuyor.
Geçtiğimiz günlerde Selçuk Demirci ve Nuri Görsev tarafından “Size ayrılan sürenin henüz başındayız” diyerek kapılarını açan İstanbul Beyoğlu’nun yeni kültür sanat mekanı Culter, ‘Beyoğlu’nda En Kırmızı Akşamüstü’ ile ilk projesini hayata geçiriyor.
Tarihi külhandan sanat mekanına dönüştürülen Culter’a özel Doğuş Elden tarafından yazılıp yönetilen oyun ilk defa 28 Aralık saat 20;30'da seyirci ile buluşacak. ‘Beyoğlu’nda En Kırmızı Akşamüstü’ 29 Aralık'ta da bir kez daha perde açacak.
Kendi hikayesi unutulan bir yazarla, kendi hikayesini anlatmaya çalışan yazar adayının bir roman etrafında yollarının kesişmesini ele alan oyun, beklenmedik bir yüzleşmeyi gözler önüne seriyor. İkiliyi buluşturan bu roman her şeyin başlangıcı da olabilir sonu da…
Tek perdelik oyunun süresi ise 120 dakika.
Hacı Mimi Mahallesi
Lüleci Hendek Caddesi, Hacı Mimi Külhanı Sokak,
No:28/A Beyoğlu/İstanbul
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