Bestelerken Özcan’ı düşündüm

Ünsal, şarkıyı bestelerken kafasında Deniz’in sesini duyduğunu belirtti: “Şarkıyı Özcan’a gönderdim. Bir süre ses çıkmadı. O dönem eşiyle ayrılık sürecindeymiş. Daha sonra abisiyle başka bir şarkı için bana haber gönderdi. ‘O şarkı ona göre değil, ben Özcan’a ‘Allah Büyük’ü gönderdim’ dedim. Meğer o dönem kafası karışık olduğu için dinleyememiş. Şarkıyı dinler dinlemez hemen aldı. Daha klibi çekilmeden de çok sevildi.”





