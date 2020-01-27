Bestelerken Özcan’ı düşündüm
Özcan Deniz’in geçtiğimiz haftalarda yayınlanan “Allah Büyük” single’ının bestecisi Niran Ünsal, şarkının hikayesini anlattı.
Ünsal, şarkıyı bestelerken kafasında Deniz’in sesini duyduğunu belirtti: “Şarkıyı Özcan’a gönderdim. Bir süre ses çıkmadı. O dönem eşiyle ayrılık sürecindeymiş. Daha sonra abisiyle başka bir şarkı için bana haber gönderdi. ‘O şarkı ona göre değil, ben Özcan’a ‘Allah Büyük’ü gönderdim’ dedim. Meğer o dönem kafası karışık olduğu için dinleyememiş. Şarkıyı dinler dinlemez hemen aldı. Daha klibi çekilmeden de çok sevildi.”
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