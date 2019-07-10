Markasıyla Akdeniz Zirvesi’nde
Gökay Gündoğdu, kurucusu ve tasarımcısı olduğu T.A.G.G. markası ile Maison Mode Méditerranée (Akdeniz Moda Topluluğu) tarafından verilen “OpenMyMed” ödülüne layık görüldü.
Fransız Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un düzenlediği “Akdeniz Zirvesi” kapsamında bu yıl MMM tarafından özel bir jüri eşliğinde en iyiler yarıştı.
“Best of” kategorisinde Türkiye’yi temsil eden T.A.G.G., hem ödüle layık görülen 11 ülkeden seçilmiş diğer tasarımcı markalarıyla hem de moda dünyasının unutulmaz isimleriyle aynı sergide yer aldı.
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