Beşikçioğlu’ndan ‘Takan Takana’...
Erdal Beşikçioğlu, kurucusu olduğu Tatbikat Sahnesi’nde yeni bir oyun daha sahneye koyuyor.
Laurent Baffie’nin yazdığı ‘Toc Toc’, 10 Şubat’ta ‘Takan Takana’ adıyla Ankara Tatbikat Sahnesi’ndeki prömiyer ile seyirciyle buluşacak. ‘Takan Takana’, Ankara’nın ardından İstanbul ve diğer şehirlerde de seyirciyle buluşacak.
Beşikçioğlu’nun yönettiği komedi oyunu, altı OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) hastasının doktoru bekledikleri sırada tanışmalarını ve iletişimlerini konu alıyor. ‘Takan Takkana’da Kıvanç Kürkçü, Melih Efeçınar, Metehan Kuru, Dilan Düzgüner, Ezgi Sonkuş, İlkyaz Arslan, Hayriye Merve Kaya rol alıyor.
Oyun Hakkında...
Her biri farklı takıntılara sahip altı OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) hastası, bir terapistin bekleme odasında karşılaşır. Hepsinin aynı doktorla randevusu vardır. Ancak uçağı rötar yapan doktor bir türlü gelmez. İlk kez karşılaşan bu altı insan bir yandan doktoru beklerken bir yandan da birbirlerini tanımaya çalışır.
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