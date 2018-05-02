Beşi bir yerde
Aslında her biri tek başına bir filmi sürüklemeye yetecek kadar ünlü ve yetenekli. Ama beş kadın oyuncu bir yapımda ilk kez bir araya geldi.
Jessica Chastain, Penelope Cruz, Fan Bingbing, Marion Cotillard ve Lupita Nyong'o 355 adlı film için birlikte kamera karşısına geçecek.
Yönetmenliğini Simon Kingberg'in üstlendiği film, kadın ajanların başından geçenleri anlatıyor. Filmin fikir "anası" ise Jessica Chastain. Senaryoda Theresa Rebeck'in imzası var.
355 filminde ünlü oyuncular, dünyayı kaosa sürükleyen bir suç şebekesini çökertmeye çalışan ajanları canlandırıyor.
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