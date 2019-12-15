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15.12.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Berrak Tüzünataç'ın Emre’si

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Berrak Tüzünataç'ın Emre’si

Berrak Tüzünataç, “Biz Böyleyiz” adlı sinema filminde ‘Emre’ adında genç bir kadını canlandırdı.

ÜNLÜ OYUNCULAR BAŞROLDE

Yapımcılığını Avşar Film’in, yönetmenliğini Caner Özyurtlu’nun üstlendiği “Biz Böyleyiz” filmi, ünlü oyuncuları bir araya getirdi. Filmin başlıca rollerini Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Boran Kuzum üstlendi.

FİLMİN HİKAYESİNİ YAZDI

Berrak Tüzünataç, hikayesini de yazdığı “Biz Böyleyiz”de ‘Emre’ rolünde seyirci karşısına çıkacak: “Emre, yalnız bırakılmış bir çocuk. Bu yüzden kişisel sınırlarını çizemiyor, sevgisini nasıl ifade edeceğini bilemiyor. Emre kimseye söyleyemediği bir derdi olan, bu derdinin üstünü de enerjisi ve neşesiyle örten bir karakter.”

Berrak Tüzünataçın Emre’si

 

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