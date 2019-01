‘Berlin in Berlin’e saygı duruşu

Sinan Çetin’in 1993 yılında gösterime giren “Berlin in Berlin” filminden uyarlanan “New York in New York” filmi, vizyon için gün sayıyor. Yönetmenliğini Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli’nin yaptığı filmin yapımcılığını ve başrolünü Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin üstlendi. Çetin, “Berlin in Berlin babamın en sevdiğim filmiydi. Annem bana hamileyken bu filmin setinde fotoğraf yönetmeni olarak çalışıyordu ve ben Berlin’de dünyaya geldim. Birkaç yıl New York’ta yaşadım. Her zaman orada bir film çekme isteğim vardı” dedi. Çetin, sözlerine şöyle devam etti: “Bir apartman katına hapsolmuş yabancı rolünü oynamak bu yüzden benim için anlamlıydı.”



Bu filmin kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen yönetmenlerden Serdar Gözelekli ise “Dinamik ve hızlı bir dram-gerilim filmi çıktı ortaya. ‘Berlin in Berlin’e bir saygı duruşunda. Filmi seyircinin beğenisine sunmaktan mutluyuz.”