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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Berlin in Berlin’e saygı duruşu

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‘Berlin in Berlin’e saygı duruşu

‘Berlin in Berlin’ filminden uyarlanan ‘New York in New York’ filmi 8 Şubat’ta beyazperdede olacak. Filmin yapımcısı Rafael Cemo Çetin ile yönetmenleri Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli, yapımla ilgili merak edilenleri anlattı.

Sinan Çetin’in 1993 yılında gösterime giren “Berlin in Berlin” filminden uyarlanan “New York in New York” filmi, vizyon için gün sayıyor. Yönetmenliğini Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli’nin yaptığı filmin yapımcılığını ve başrolünü Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin üstlendi. Çetin, “Berlin in Berlin babamın en sevdiğim filmiydi. Annem bana hamileyken bu filmin setinde fotoğraf yönetmeni olarak çalışıyordu ve ben Berlin’de dünyaya geldim. Birkaç yıl New York’ta yaşadım. Her zaman orada bir film çekme isteğim vardı” dedi. Çetin, sözlerine şöyle devam etti: “Bir apartman katına hapsolmuş yabancı rolünü oynamak bu yüzden benim için anlamlıydı.”

‘Berlin in Berlin’e saygı duruşu

Bu filmin kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen yönetmenlerden Serdar Gözelekli ise “Dinamik ve hızlı bir dram-gerilim filmi çıktı ortaya. ‘Berlin in Berlin’e bir saygı duruşunda. Filmi seyircinin beğenisine sunmaktan mutluyuz.”
‘Berlin in Berlin’e saygı duruşu


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