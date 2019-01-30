Berlin Film Festivali ne zaman?
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 69. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) için geri sayım sürüyor. Prestijli festivalde 17 film 'Altın Ayı' ödülü için yarışacak. Peki, 69. Uluslararası Berlin Film Festivali ne zaman? Altın Ayı ödülü ne zaman sahibini bulacak?
Sinemaseverlerin yakından takip ettiği, film festivalleri içerisinde önemli bir yeri olan Berlin Film Festivali, bu yıl 69'uncu kez düzenlenecek. Daha önce Türk yönetmenlerin filmlerinin ödüller aldığı festivalde, bu yıl yarışan 17 film arasında Emin Alper'in 'Kız kardeşler' ve Fatih Akın'ın 'Altın Eldiven' filmleri de yer alıyor. İşte, 69. Uluslararası Berlin Film Festivali hakkında tüm detaylar...
ALTIN AYI ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK?
69. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 17 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak. Festival Direktörü Dieter Kosslick, Berlin'deki Basın ve Enformasyon Dairesinin salonunda düzenlediği basın toplantısında, 7-17 Şubat'ta yapılacak festivalin programı hakkında bilgi verdi.
Berlinale'nin açılışını 7 Şubat'ta Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig'in "The Kindness of Strangers" adlı film yapacak. Buna göre, festivalde bu yıl 74 ülkeden yaklaşık 400 film gösterilecek. Yarışma bölümünde yer alan 23 filmin 17'si "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.
Christian Bale, Bill Nighy ve Tilda Swinton gibi çok sayıda ünlü ismin katılacağı festivalde ödüller 16 Şubat'ta sahiplerini bulacak.
TÜRK YÖNETMENLERİN FİLMLERİ ADAY OLDU
Türk yönetmen Emin Alper'in "Kız kardeşler" filminin yanı sıra Türk asıllı yönetmen Fatih Akın'ın "Altın Eldiven" (Der goldene Handschuh) filmi de büyük ödül "Altın Ayı"nın adayları arasında gösterildi. "Kız Kardeşler" ve "Altın Eldiven" filmlerinin dünya prömiyerleri Berlinale kapsamında yapılacak.
JÜRİ BAŞKANI FRANSA'DAN
"Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" alacak filmleri belirleyecek uluslararası jürinin başkanı ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche olacak. Jüride ayrıca ABD'li film eleştirmeni Justin Chang, Alman oyuncu Sandra Hüller, Şilili yönetmen Sebastian Lelio, New York Modern Art Müzesi'nde yönetici olarak çalışan Rajendra Roy ve İngiliz oyuncu Trudie Styler bulunuyor.
"AİDİYET" FİLMİ FORUM BÖLÜMÜNDE
"Forum" bölümünde Türk yönetmen Burak Çevik'in "Aidiyet" filmi de gösterilecek. "Perspektive Deutsches Kino" bölümünde ise Mehmet Akif Büyükatalay'ın "Oray" filmi yer alıyor. Söz konusu 2 filmin ilk gösterimleri de festivalde yapılacak.
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