Berksoy'un yapıtları Londra'da
Türkiye'de modern kültürel tarihin önemli isimlerinden biri olan opera sanatçısı ve ressam Semiha Berksoy'un tabloları Londra'daki Frieze Masters 2018 sergisinde yer alıyor.
Aynı zamanda Türkiye'nin ilk opera sanatçısı olan Berksoy'un yapıtları Londar Vigo Galeri ve Galerist İstanbul işbirliğiyle 7 Ekim'e kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
1910 İstanbul doğumlu olan Semiha Berksoy, sanat kariyerine 21 yaşındayken Türk sinemasının ilk sesli filmi olan İstanbul Sokakları ile başladı. Daha sonra da ilk Türk operası olan Özsoy'da rol aldı. Bu eserde Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısında sahneye çıkan Berksoy, 1939'da da Berlin'de Richard Strauss'un 75'inci doğum günü için düzenlenen etkinlikle Ariadne af Naxos adlı eserde yer aldı. Bu eserde Naxos rolünü üstlenen Semiha Berksoy, bu sayede de Avrupa'da sahne alan ilk Türk prima donna oldu.
Semiha Berksoy, operanın yanı sıra hayatı boyunca resim sanatıyla da aktif olarak ilgilendi. Resim yapmaya hiç ara vermeyen Berksoy'un eserleri İstanbul'un yanı sıra Venedik ve Şangnay bienallerinde de sergilendi.
2004 yılında hayata veda eden Semiha Berksoy'un Ercüment Siyavuşoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeliha Berksoy da Türk sanatının önemli isimlerinden biri.
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