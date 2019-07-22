Beren sette
Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu’nun Bodrum’da verdiği konsere katılmaması, ayrılık dedikodularını bir kez daha gündeme getirdi.
Ünlü şarkıcının annesi Serpil Doğulu çift için “Kesinlikle ayrılmayacaklar” derken, Beren Saat’in yeni dizisinin çekimleri nedeniyle Bodrum’a gidemediği ortaya çıktı.
Saat’in başrolü Mehmet Günsür’le paylaştığı, Netflix’te yayınlanacak “Atiye” (The Gift) dizisinin ikinci sezon çekimlerinin başladığını yönetmen Ali Taner Baltacı, Instagram’da duyurdu.
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