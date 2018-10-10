Beren Saat’ten dünya için bir film
Oyuncu Beren Saat, son projesinin müjdesini sosyal medya üzerinden verdi.
Bir süredir ekranlarda görünmeyen Beren Saat, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisini sosyal sorumluluk projelerine adadığını gösterdi.
Başarılı oyuncu, son olarak kalabalık bir grupla çekilmiş fotoğrafını paylaştı. "Dünya için bir film" notunu düştüğü fotoğrafına çok sayıda beğeni aldı.
Beren Saat, büyük bir özenle yaklaştığı doğa dostu hareketleri için övgü aldı.
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