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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
08.02.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Benim saçım #EzberlerinÖtesinde diyen kadınlar bir arada!

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Benim saçım #EzberlerinÖtesinde diyen kadınlar bir arada!

Kısacık kestirdiği saçlarıyla uzun zamandır oldukça konuşulan ünlü oyuncu Birce Akalay, Dove Marka Müdürü Özge Acarbay ve reklam filminden aldığı ilhamla saçlarını değiştiren Aslı Kızmaz, Dove’un #ezberlerinötesinde kampanyası için bir araya gelerek, kadınlara “saçlarınızı içinizden geldiği gibi yapmakta özgür olun” çağrısında bulundu

Hazal Filiz Küçükköse, Buse Terim Bahçekapılı ve Burcu Binici’nin de davetli olarak katıldığı lansmanda Türkiye’de yaşayan kadınların saç gerçekleri ve Dove’un #ezberlerinötesinde kampanyası konuşuldu.
Saçın kadınlar için çok önemli bir aksesuar olduğunu ve ideal güzellik kalıplarına meydan okurken saçları ile ezber bozan kadınların gücünü de ortaya koymak istediklerini belirten Dove Marka Müdürü Özge Acarbay: “Türkiye’de Kadınların Saç Gerçekleri ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdik ve gördük ki kadınların %84’ü saç konusunda baskıya maruz kaldıklarını düşünüyor. Tam da bu nedenle, pek çok kadın aslında saçlarında değişim yapmak isterken toplum baskısından çekinerek bu değişim isteğine engel oluyor. Araştırmada yer alan kadınların yüzde 80’i eleştirilmeyeceğini bilse daha cesur bir saç modelini tercih edeceğini söylüyor. Baskıdan neden mi bu kadar korkuyor çünkü çok saç konusunda belirgin etiketler var. Mesela yine araştırmaya katılan kadınların, yüzde 85’i bir annenin çok uzun veya dağınık saçlı olmaması gerektiğini düşünüyor ve yüzde 52’si de 65 yaşında saçlarını kısa ve rahat hayal ediyor. Yaş ve anne olmak başlı başına bir etiket! İşte biz de #ezberlerinötesinde kampanyamızla kadınlara etiketlere, başkalarının ne diyeceğine takılma, kendin ol, cesur ol demek istedik. Daha önce Dove olarak; yaş, beden ölçüleri ve kilo gibi kadınlara dayatılan ideal güzellik kalıplarına rakamlar üzerinden başkaldırmıştık, bu sefer de saçla ilgili etiket tabusunu yıkmak istedik!” dedi.
KENDİMİZİ NASIL HİSSEDİYORSAK...

Benim saçım #EzberlerinÖtesinde diyen kadınlar bir arada

Ünlü oyuncu Birce Akalay ise şunları söyledi: “Reklam filmini görür görmez aklıma saçlarımı kestirdiğim ilk zamanlar geldi. İşte dedim, bu söylem yani #ezberlerinötesinde tam bana göreymiş. Kalıplaşmış güzellik anlayışının dışında, kendimizi nasıl iyi hissediyorsak öyle güzeliz.

CESUR DAVRANMAKTAN KAÇINMADIM

Benim saçım #EzberlerinÖtesinde diyen kadınlar bir arada

Aslı Kızmaz ise “Tüm hayatım boyunca saçlarım dahil pek çok konuda değişim yaratmaktan, cesur davranmaktan, içimden geleni yapmaktan kaçınmadım. Saçlarımı farklı dönemlerde ve çok farklı tarzlarda kullandım. Kısacık kestirdiğim de oldu, alt kısmını gök kuşağı gibi rengarenk kullandığım veya kızıl ve upuzun sarı yaptığım da… Bu aralar yine bir değişim isteğindeydim, bu isteğimin böylesi cesur bir kampanyayla bütünleşmesi çok güzel oldu. Bu sayede kadınların saçları konusunda daha cesur olmalarını sağlayacak bir motivasyon yaratabilirsem ne mutlu bana!”

 

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