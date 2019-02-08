Benim saçım #EzberlerinÖtesinde diyen kadınlar bir arada!

Hazal Filiz Küçükköse, Buse Terim Bahçekapılı ve Burcu Binici’nin de davetli olarak katıldığı lansmanda Türkiye’de yaşayan kadınların saç gerçekleri ve Dove’un #ezberlerinötesinde kampanyası konuşuldu.

Saçın kadınlar için çok önemli bir aksesuar olduğunu ve ideal güzellik kalıplarına meydan okurken saçları ile ezber bozan kadınların gücünü de ortaya koymak istediklerini belirten Dove Marka Müdürü Özge Acarbay: “Türkiye’de Kadınların Saç Gerçekleri ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdik ve gördük ki kadınların %84’ü saç konusunda baskıya maruz kaldıklarını düşünüyor. Tam da bu nedenle, pek çok kadın aslında saçlarında değişim yapmak isterken toplum baskısından çekinerek bu değişim isteğine engel oluyor. Araştırmada yer alan kadınların yüzde 80’i eleştirilmeyeceğini bilse daha cesur bir saç modelini tercih edeceğini söylüyor. Baskıdan neden mi bu kadar korkuyor çünkü çok saç konusunda belirgin etiketler var. Mesela yine araştırmaya katılan kadınların, yüzde 85’i bir annenin çok uzun veya dağınık saçlı olmaması gerektiğini düşünüyor ve yüzde 52’si de 65 yaşında saçlarını kısa ve rahat hayal ediyor. Yaş ve anne olmak başlı başına bir etiket! İşte biz de #ezberlerinötesinde kampanyamızla kadınlara etiketlere, başkalarının ne diyeceğine takılma, kendin ol, cesur ol demek istedik. Daha önce Dove olarak; yaş, beden ölçüleri ve kilo gibi kadınlara dayatılan ideal güzellik kalıplarına rakamlar üzerinden başkaldırmıştık, bu sefer de saçla ilgili etiket tabusunu yıkmak istedik!” dedi.

KENDİMİZİ NASIL HİSSEDİYORSAK...



Ünlü oyuncu Birce Akalay ise şunları söyledi: “Reklam filmini görür görmez aklıma saçlarımı kestirdiğim ilk zamanlar geldi. İşte dedim, bu söylem yani #ezberlerinötesinde tam bana göreymiş. Kalıplaşmış güzellik anlayışının dışında, kendimizi nasıl iyi hissediyorsak öyle güzeliz.

CESUR DAVRANMAKTAN KAÇINMADIM



Aslı Kızmaz ise “Tüm hayatım boyunca saçlarım dahil pek çok konuda değişim yaratmaktan, cesur davranmaktan, içimden geleni yapmaktan kaçınmadım. Saçlarımı farklı dönemlerde ve çok farklı tarzlarda kullandım. Kısacık kestirdiğim de oldu, alt kısmını gök kuşağı gibi rengarenk kullandığım veya kızıl ve upuzun sarı yaptığım da… Bu aralar yine bir değişim isteğindeydim, bu isteğimin böylesi cesur bir kampanyayla bütünleşmesi çok güzel oldu. Bu sayede kadınların saçları konusunda daha cesur olmalarını sağlayacak bir motivasyon yaratabilirsem ne mutlu bana!”