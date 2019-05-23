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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Benim kalbime gömüldü Yavuz Abi!

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Benim kalbime gömüldü Yavuz Abi!

Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi altında olan Türk Sineması’nın usta yönetmenlerinden Yavuz Özkan’ın hayatını kaybetmesinin ardından sanatçı dostları üzüntülerini paylaştı.

TÜRKAN ŞORAY: Sinemaya yıllarca gönül vermiş biriydi Yavuz Özkan. Daha çok toplumsal içerikli filmler çekerdi, çok değerli bir yönetmendi. Türk Sineması'ndan bir kayıp daha verdik... Filmleriyle her daim yaşayacak, çok üzgünüm, başımız sağ olsun.

FATMA GİRİK: Yavuz Özkan çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Türk Sineması'nda yaprak dökümü devam ediyor. Sevdiğimiz arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı kaybetmek çok üzücü. Büyük bir değeri kaybettik. Başımız sağ olsun.

Benim kalbime gömüldü Yavuz Abi

KEREM ALIŞIK: Terine hiç acı tuz katmamış, alnı ak, başı dik yaşamış, zorlu yollarda hiç durmadan yürümeyi başarmış. Duruşu ile örnek olmuş insanlığının yanı sıra çabası, yaratıcılığı, titizliği, üretkenliği ve tabii usta işi yönetmenliği ile Türk sinemasının çok önemli mihenk taşlarından biri olmuş büyük bir değeri daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum... Yavuz Özkan, benim için bütün bunların yanı sıra yakinen tanıdığım bir aile dostudur... Önce annemle ve babamla sonra benimle yıllar yılı aynı halleri paylaşmış çok sevdiğim bir ağabeyimdir.. Taşa toprağa gerek kalmadan benim kalbime gömülmüştür... Mekanı cennet olsun...

HALE SOYGAZİ: Yavuz Özkan'ın yönettiği Maden filminde rol aldım. Çok güzel bir kompozisyondu. Filmde getirdiği sorunlar açısından zaman aşımına dayanan önemli bir sanat eseri oldu. O filmde rol almış olduğum için her zaman mutlu oldum. Yavuz Özkan'ın filmografisinde de çok önemli bir filmdir. Çok değerli bir sinemacıyı kaybettik. Başımız sağ olsun.

PERİHAN SAVAŞ: Yavuz Özkan Türk Sineması için çok önemli bir yönetmendi. Beraber hiç çalışmadık ama Yılmaz ile beraber çalışmışlardı. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.

 

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