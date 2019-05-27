"Benim bir çizgim var"
Okan Bayülgen, “Uykusuzlar Kulübü” programında Ebru Yaşar’ı ağırladı.
Yeni albüm çalışmalarına devam ettiğini açıklayan Yaşar, seçici davrandığını söyledi: “Ben kalıcı şarkılar arıyorum. Bu yüzden de biraz ağırdan alıyorum işleri. Öyle ki; kariyerim boyunca seslendirdiğim birçok eser hâlâ radyolarda çalan güncel şarkılar olarak varlığını koruyor. Bu yüzden seçici davranmak zorundayım. Benim bir çizgim var ve o çizgiyi korumak adına ince eleyip sık dokuyorum.”
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