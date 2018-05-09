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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
09.05.2018 - 16:24, Son Güncelleme:

Benicio yasak dinlemedi

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Benicio yasak dinlemedi

Fransa'nın Cannes şehrinde başlayan, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali'nde, özçekim yasağı ve cinsel tacize karşı acil yardım numarası gibi çok sayıda yenilik yer alıyor. Ancak bu yasak ünlü bir oyuncu tarafından çiğnendi.

Bu yıl 8-19 Mayıs arasında 71'incisi gerçekleşecek Cannes Film Festivali, Penelope Cruz ve Javier Bardem’in başrollerinde yer aldığı İranlı yönetmen Ashgar Farhadi'nin "Everybody Knows" adlı filmin galası ve kırmızı halıda yürüyüşle başladı.

Festivale bu yıl, sinema dünyasında ortaya çıkan cinsel taciz iddiaları sonrası festival yönetiminin katılımcılara yönelik acil yardım hattı devreye sokması ve özçekim yasağı gibi yenilikler damgasını vurdu. Festival yönetimi, bu yıl ayrıca festival alanında özçekim uygulamasının yasaklandığını ve aksi durumda davetlinin alandan uzaklaştırılacağını duyurdu. Ancak bütün bu yeni kurallara karşın ünlü oyuncu Benicio Del Toro, hayranlarının özçekim isteğini kıramayıp cep telefonlarına poz verdi ve yasağı deldi. 

CİNSEL TACİZ HAKKINDA BROŞÜR DAĞITILDI

Benicio yasak dinlemedi

Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein'ın sinema sektöründe çok sayıda kadına cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkması sonucu sinema sektöründe buna karşı önlemlerin alındığını açıklayan festival yönetimi, festival boyunca ihbar ve yardım taleplerine yanıt verecek bir acil yardım numarasının devreye sokulduğunu duyurdu. Festivale katılanlara ayrıca cinsel tacizlere karşı bilgilendirici bir broşür dağıtıldı. 

Avustralyalı aktris Cate Blanchett'in başkanlık ettiği festival jürisinde bu yıl 4'ü kadın 8 üye bulunuyor. 21 filmin 20 bin avro değerindeki Altın Palmiye için yarışacağı festivale 4 bin gazeteci ve 80 bine yakın sinemaseverin katılmasının beklendiği açıklandı. Ödül töreni 19 Mayıs'ta düzenlenecek.

12 bin sinema sektörü profesyonelinin katıldığı festival için 20 milyon avro ayrıldı. 36 salonda gösterilecek filmlerin dışında festival bünyesinde sinema ve gösteri dünyasına dair farklı etkinliklerin ve ticari faaliyetlerin yapılacağı alanlar da bulunuyor. Festival alanında belirlenen bölümlere 5 farklı renkte giriş kartıyla giren ziyaretçilerin, kart rengine göre başka bölümlere girmesi engelleniyor.

AHLAT AĞACI DA FESTİVALDE 

Benicio yasak dinlemedi



Cannes Film Festivali'nin bu seneki ana yarışmasında Türkiye'yi Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree)" temsil edecek.

Ana yarışmadaki 21 film arasında, Jean Luc Godard, Asghar Farhadi, Matteo Garrone ve Spike Lee gibi yönetmenlerin son filmleri de bulunuyor. Ahlat Ağacı'nın festival kapsamındaki galası Nuri Bilge Ceylan ve filmin oyuncularının katılımıyla 18 Mayıs'ta saat 18.30'da Palais de Festival'de yapılacak.

Doğu Demirkol ve Murat Cemcir'in başrolde yer aldığı filmde, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu da bu isimlere eşlik ediyor.
Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinen "Ahlat Ağacı" filmi, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor.

Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan'ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.

Cannes Film Festivali'nin market bölümünde Fantasia Film Festivali ile bu yıl ikinci defa gerçekleştirilecek, tür (genre) filmlerinin proje geliştirme ve finansman bulması amacını taşıyan "Frontieres" bölümünün "Proof of Concept" kısmında ise Türkiye'yi yönetmen Can Evrenol'un "Perihan (Girl With No Mouth)" isimli film projesi temsil ediyor.

 

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