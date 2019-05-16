Belvedere Şan Yarışması'nda en iyiler
Bu yıl 38. kez gerçekleştirilen "Uluslararası Hans Gabor Belvedere Şan Yarışması" sona erdi. Yarışmanın kazananları Alexey Gusev, Berk Dalkılıç, Ufuk Toker ve Beren Kader Fidan oldu
Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi destekleriyle düzenlenen yarışma, Kadıköy Süreyya Operası'nda yapılan final konseri ile sonuçlandı.
Yarışmanın kazananları Alexey Gusev, Berk Dalkılıç, Ufuk Toker ve Beren Kader Fidan olarak belirlendi. Törende yarışmacılara Beşiktaş Rotary Kulübü tarafından bu yıl hayatını kaybeden ünlü bariton Sedat Öztoprak anısına ödül takdim edildi.
Birçok ülkede elemeleri yapılan yarışmanın Türkiye komite ve jüri başkanlığını, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan üstlendi.
Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri arasında Almanya Erfurt Operası Genel Müdürü Guy Montavon, eski Hamburg Operası Direktörü Constanze Könemann, SemperOper Genç Sanatçı Programı Direktörü Thomas Cadenbach, eski İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Aytaç Manizade, Besteci-Orkestra Şefi Çetin Işıközlü yer aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle