Belçim Bilgin yapımcı oldu
Yapımcılığa başlayan Belçim Bilgin yüzü olduğu markanın reklam filmini kendisi çekti.
Oyunculuğuyla adını Türkiye’nin yanısıra ve yurtdışında da duyuran Belçim Bilgin yapımcı oldu. Yeni açtığı Big Bloom Şirketi ile yapımcılık işlerine başlayan Belçim Bilgin, önümüzdeki günlerde yüzü olduğu kozmetik markasına çektiği reklam filmini yayınlayacak. Sanatçı reklam filminin yanı sıra ulusal ve uluslararası filmlerin yapımına da hazırlanıyor. Belçim Bilgin yapımcılığa adım atmasıyla ilgili düşüncesini ‘‘Bir hikayenin peşine düşeyim ve o hikayede benim sorumluluğunu aldığım şeyler olsun’’ sözleriyle ifade ediyor.
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