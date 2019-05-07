Belçika jürisinde
38. İstanbul Film Festivali’nin jürisinde yer alan Damla Sönmez, Belçika’da gerçekleşen MOOOV Film Festivali’ne de hem oyuncu hem de jüri üyesi olarak katıldı.
Yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yaptığı “Sibel” filmindeki performansıyla dikkatleri çeken Damla Sönmez, İstanbul Film Festivali’nin ardından Belçika’daki MOOOV Film Festivali’nde de jüri üyesi olarak görev aldı. 38. İstanbul Film Festivali’nin Britanyalı yönetmen Lynne Ramsay başkanlığındaki festival jürisinde yer alan Sönmez, geçtiğimiz günlerde benzer bir görevle Belçika’daydı. 2009 yapımı “Bornova Bornova'yla dikkatleri çeken, o rolle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü kazanan Sönmez, bu kez MOOOV’un jürisinde görev aldı. Ünlü oyuncu, dünyanın dört bir yanından sinema insanlarını bir araya getiren, kültürler arasındaki sınırları kaldıran ve bu yıl 27’nci yaşını kutlayan festivalde kendisine verilen görevle ilgili “Jüri olarak görevlendirilmek çok onur verici” dedi. Sönmez festivale sadece jüri üyesi değil aynı zamanda oyuncu olarak katıldı. Onun başrolü üstlendiği “Sibel” filmi, 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Belçika’nın Turnhout şehrinde gerçekleşen festivalin kapanış filmi olarak gösterildi.
İKİ FESTİVAL BİRLEŞTİ
MOOOV Film Festivali, Open Doek Film Festivali ile Cinema Novo Festivalleri’nin 2013’te birleştirilmesi sonucu doğdu. 8 farklı lokasyonu ile şimdilerde yıl içinde binlerce ziyaretçi alan Flanders’ın büyük film festivallerinden biri oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle