Belarus güzeli
32. Best Model of the World Yarışması heyecanı sürüyor. Yarışmanın finali 7 Aralık’ta İstanbul’da yapılacak.
Best Model’da Belarus’u temsil edecek güzel, geçen pazar Minsk’teki Crowne Plaza Otel’de düzenlenen yarışmayla seçildi. Erkan Özerman’ın jüri başkanlığını yaptığı yarışmada Marta Piasliak birinci oldu ve ülkesini temsil etme hakkı kazandı. 21 yaşındaki manken, “Hayatımın en mutlu gecesini yaşıyorum. Çünkü her mankenin hayalinde Best Model olmak ve dünyanın en güzel şehri İstanbul’a gitmek vardır” dedi.
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