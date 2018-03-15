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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
15.03.2018 - 12:11, Son Güncelleme:

Beklentim gişe değil kalp

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Beklentim gişe değil kalp

Yönetmen Çağan Irmak önceki gün Çocuklar Sana Emanet filminin oyuncuları Engin Akyürek, Hilal Altınbilek, Şerif Sezer ve Osman Alkaş'la birlikte Opera Hotel'de basın toplantısı düzenledi. Filmin 23 Mart'ta gösterime gireceğini belirten Irmak, gişeyi önemsemediğini söyledi.

"Hayatımda hiç bu konuda sıkıntım olmadı" diyen Irmak şöyle konuştu: "Çok az gişe yapan filmlerim de iyi gişe yapan filmlerim de var. Ben "bu kadar insana hitap etmişiz" gözüyle bakıyorum. Sinemayı box office savaşına döndürmek, Türk sinemasına fazla bir şey kazandırmaz. Benim beklentim kalp, seyirci sayısı değil."

Tür olarak diğer filmlerinden daha farklı bir yapıma imza attığını da belirten Irmak "Benim için farklı bir film oldu. Tam bir dümen kırışı gibi. Zor bir film oldu ama büyülü bir atmosferi var" diye konuştu.

LATİN AMERİKA'DA DA VİZYONA GİRECEK

Filmde gözleri görmeyen şifacı bir kadını canlandıran Şerif Sezer kariyerine Irmak'ın büyük katkısı olduğunu söyledi: "Bu Çağan'la dokuzuncu işim. İnsanlar beni Çağan sayesinde o kadar sevdiler. "

Engin Akyürek filmin, geniş bir hayran kitlesinin bulunduğu Latin Amerika ülkelerinde de gösterileceğini açıkladı: "Film Latin coğrafyasında da vizyona girecek: Bu gurur verici. Evrensel bir hikayeyi anlatıyoruz, film orada da başarılı olacaktır."

Ünlü oyuncu Cansu Dere ile aşk yaşadığı dedikodularını da "Nereden çıktı bilmiyorum, yok öyle bir şey" diyerek yalanladı.

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