Beklentim gişe değil kalp

"Hayatımda hiç bu konuda sıkıntım olmadı" diyen Irmak şöyle konuştu: "Çok az gişe yapan filmlerim de iyi gişe yapan filmlerim de var. Ben "bu kadar insana hitap etmişiz" gözüyle bakıyorum. Sinemayı box office savaşına döndürmek, Türk sinemasına fazla bir şey kazandırmaz. Benim beklentim kalp, seyirci sayısı değil."

Tür olarak diğer filmlerinden daha farklı bir yapıma imza attığını da belirten Irmak "Benim için farklı bir film oldu. Tam bir dümen kırışı gibi. Zor bir film oldu ama büyülü bir atmosferi var" diye konuştu.

LATİN AMERİKA'DA DA VİZYONA GİRECEK

Filmde gözleri görmeyen şifacı bir kadını canlandıran Şerif Sezer kariyerine Irmak'ın büyük katkısı olduğunu söyledi: "Bu Çağan'la dokuzuncu işim. İnsanlar beni Çağan sayesinde o kadar sevdiler. "

Engin Akyürek filmin, geniş bir hayran kitlesinin bulunduğu Latin Amerika ülkelerinde de gösterileceğini açıkladı: "Film Latin coğrafyasında da vizyona girecek: Bu gurur verici. Evrensel bir hikayeyi anlatıyoruz, film orada da başarılı olacaktır."

Ünlü oyuncu Cansu Dere ile aşk yaşadığı dedikodularını da "Nereden çıktı bilmiyorum, yok öyle bir şey" diyerek yalanladı.