'Beethoven Yılı'na özel

Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Seong-Jin Cho



47. İstanbul Müzik Festivali, açılış konserini, sürekli şefliği ve sanat yönetmenliğini Aziz Shokhakimov’un yürüttüğü Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Türkiye’de ilk kez dinleyicilerle buluşacak olan genç piyanist Seong-Jin Cho ile 11 Haziran Salı günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi

Sarayı’nda gerçekleştirilecek. 1994 doğumlu piyanist Seong-Jin Cho’nun, 17. Uluslararası Fryderyk Chopin Piyano Yarışması’nda kazandığı birincilik ödülünün ardından Deutsche Grammophon’dan çıkan yarışma kaydının müzik listelerinin tepesine yükselmesiyle uluslararası arenandaki ünü pekişti. Tekfen Filarmoni Orkestrası, Aziz Shokhakimov yönetiminde, genç yetenekleri bünyesine katarken müzikal derinliğini ve mükemmelliğini de pekiştiriyor. 2010 Uluslararası Mahler Şeflik Yarışması’nda henüz 21 yaşındayken aldığı ödül ile dikkatleri üzerine çeken Shokhakimov 2016’da da Salzburg Festivali Genç Şefler Ödülü’nü kazandı. Konserde Beethoven’ın 1 numaralı piyona konçertosunu

seslendirecek.

Yıldızlarla Oda Müziği –I: Faust Queyras Melnikov



İstanbul Müzik Festivali’nin klasik müziğin yıldızlarını buluşturduğu serisi Yıldızlarla Oda Müziği’nin ilk konserinde dünyada Beethoven Yılı olarak kutlanacak 2020’ye gönderme yapan bir programla, her biri seçkin birer Beethoven yorumcusu olan Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras ve Alexander Melnikov bir araya geliyor. 19. yüzyıl klasiklerine getirdikleri taze yaklaşımlarıyla dikkatleri üzerlerine

çeken Faust, Queyras ve Melnikov’un Beethoven üçlüleri albümü için New York Times, “bu mükemmel müzisyenler Beethoven’a güçlü ve kavrayışlı bir yorum getiriyorlar” diyor. Faust, Queyras ve Melnikov’un bir araya geldiği Yıldızlar Oda Müziği-I konseri 16 Haziran Pazar günü saat 20.00’da İş Sanat Konser Salonu’nda...



Piotr Anderszewski “Diabelli Çeşitlemeleri”



İstanbul Müzik Festivali’nin 2020 Beethoven Yılı’na doğru besteciye saygı duruşunda bulunduğu bir diğer konserde müzikseverler, Piotr Anderszewski’nin kendisine birçok ödül de kazandıran Diabelli Çeşitlemeleri yorumunu dinleyecekler. Konser 21 Haziran Cuma akşamı Süreyya Operası’nda gerçekleşecek.



Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası: Sokolov Hakhnazaryan Avdeeva

Beethoven Yılı’na doğru, bestecinin birden fazla solo çalgı için yazdığı tek konçerto olan Üçlü Konçerto günümüzün parlayan yıldızları Valeriy Sokolov, Narek Hakhnazaryan ve Yulianna Avdeeva’nın yorumuyla 22 Haziran Cumartesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Borusan

Holding gösteri sponsorluğunda müzikseverlerle buluşacak. Konserde ayrıca Efdal Altun ve Çağ Erçağ solistliğinde Strauss’un Don Kişot’u seslendirilecek.

Oda Müziğinin Yıldızları: Cuarteto Casals



2020 Beethoven Yılı’na doğru, bestecinin yazdığı ikinci yaylı çalgılar dörtlüsü olan ve özellikle ifade çeşitliliği ile öne çıkan op. 18 No. 1, İspanya’dan çıkıp dünya çapında üne kavuşan Cuarteto Casals’ın yorumundan dinleyicilerle buluşacak. 1997 yılında kurulan Cuarteto Casals, 20. yıldönümünü Avrupa, Asya ve Latin Amerika’da çıktığı turneyle kutladı: Bu iddialı turnede altı konserlik serilerde Beethoven’ın tüm yaylı çalgılar dörtlülerini ve altı çağdaş besteciye verdiği eser siparişlerini seslendirdi. Madrid’teki Kraliyet Sarayı’nda Stradivarius yapımı çalgılarla konserler veren topluluk, 2020 yılı boyunca sarayın yerleşik topluluğu olacak. Programında ayrıca Şostakoviç’in dörtlüleri arasında en popüleri olan 8 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünün yanı sıra post-minimalist olarak tanımlanan ve cazdan rock’a ve etnik müziklere, geniş bir yelpazeden beslenen eserlere imza atan Sollima’nın eserinin Türkiye prömiyerinin de yer aldığı konser, 27 Haziran Çarşamba akşamı Neve

Şalom Sinagogu’nda gerçekleştirilecek.



Şanghay Filarmoni Orkestrası- Fazıl Say

47. İstanbul Müzik Festivali’nin kapanışında, Türkiye’de ilk kez konser verecek Şanghay Filarmoni Orkestrası, 2008 yılından bu yana daimi şefi olan Liang Zhang yönetiminde ve Fazıl Say solistliğinde sahneye çıkacak. Şanghay Filarmoni Orkestrası ve Fazıl Say konseri 30 Haziran Pazar günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda ICBC Turkey Bank A.Ş. gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Fazıl Say festivalin kapanış konserinde seslendireceği Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu’nu Gianandrea Noseda yönetimindeki hr Senfoni Orkestrası eşliğinde kaydetmişti. Bu konser 2020 Beethoven Yılı’na doğru büyük besteciye bir kez daha saygı duruşunda bulunurken Çin’in

klasik müzikteki güçlü temsilcisi Şanghay Filarmoni Orkestrası’nı ilk kez İstanbul’da ağırlayacak.