“Bebeksi” şarkıcı
Pop dünyası, eğitimli bir sese daha kavuşuyor. Almanya’da müzik eğitimi ve şan dersleri alan Murat Edis, single çıkarmaya hazırlanıyor.
Genç şarkıcı, Ozan Çolakoğlu’nun desteğiyle hazırladığı “Bebeksi” adlı çalışmayı yakında müzikseverlerin beğenisine sunacak. Söz ve müziği Alper Narman ile şarkıcı Onur’un imzasını taşıyan, aranjesini ise Çolakoğlu’nun yaptığı single, Felix Yapım etiketiyle hem müzik marketlerde hem de dijital platformlarda yayınlanacak. Murat Edis, çalışmaya çok güveniyor: “Bu şarkı için çok uzun süredir emek harcıyoruz. Kendime de şarkıma da güvenim tam. Hayatım boyunca inandığım her şeyi başardım. Bu sefer de öyle olacak, müzik dünyasında ezberleri bozacağım.”
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