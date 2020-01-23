MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriEce Vahapoğlu: Bebeğinin kıyafetlerini satıyor
GeriKeyif Ece Vahapoğlu: Bebeğinin kıyafetlerini satıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 23.01.2020 - 10:03,Son Güncelleme:/

Ece Vahapoğlu: Bebeğinin kıyafetlerini satıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ece Vahapoğlu: Bebeğinin kıyafetlerini satıyor

Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, aralık ayında dünyaya gelen bebeği Efe’nin kıyafetlerini satışa çıkardı.

Akmerkez’deki Givin mağazası ve Givin mobil uygulamasında satışa sunulan kıyafetlerden elde edilecek olan gelir, dezavantajlı çocukların eğitimine destek sağlanması için TOÇEV’e bağışlanacak.

Ece Vahapoğlu, “Efe’nin bebek kıyafetlerini paylaşarak maddi yetersizlikteki çocukların eğitimine destek olmak istedim” dedi.

Ece Vahapoğlu: Bebeğinin kıyafetlerini satıyor

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle