Ece Vahapoğlu: Bebeğinin kıyafetlerini satıyor

Akmerkez’deki Givin mağazası ve Givin mobil uygulamasında satışa sunulan kıyafetlerden elde edilecek olan gelir, dezavantajlı çocukların eğitimine destek sağlanması için TOÇEV’e bağışlanacak.

Ece Vahapoğlu, “Efe’nin bebek kıyafetlerini paylaşarak maddi yetersizlikteki çocukların eğitimine destek olmak istedim” dedi.