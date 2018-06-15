Bayram mesajları ve sözleri 2018! En güzel bol seçenekli Ramazan Bayramı mesajları
Bayram mesajları dün akşam saatleri itibariyle SMS, anlık iletişim programları ve sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlandı. 2018 Ramazan Bayramı mesajları gönderisi için ilk günü bekleyen vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. İşte, bu kapsamda vakit kaybetmeden gönderebileceğiniz birbirinden güzel bayram mesajları derlemesi
Ramazan Bayramı mesajları, cuma gününün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Kendilerine en uygun bayram mesajları arasından birisini tercih edecek olan vatandaşlar, sorgulamalarına başladı. İşte, bu kapsamda kullanabileceğiniz birbirinden güzel bayram mesajları seçenekleri
BAYRAM MESAJLARI
Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Ramazan bayramınızı Kutlarım
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan Bayramınız mübarek olsun…
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Hayırlı dualarım tüm müslümanlara. Bu güzel ayda bitti sonunda. Gelecek Ramazan ayında da sizleri görmekten mutluluk duyarım her seferinde. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!
Sevinç ve huzur dolu bir umutla geldi Ramazan Bayramı. Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün müslümanlara Hayırlı Ramazan Bayramı diliyorum.
Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah'a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Ramazan Bayramınızı Kutlarım..
En güzel ve en anlamlı bayram mesajları, Ramazan bayramının başlamasının ardından internette en popüler aramaların arasında yer alıyor. Bayram mesajları ile uzak olduğunuz yakınlarınıza, dostlarınıza bir bayram mesajıyla ulaşıp onları mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel ve en anlamlı bayram mesajları
Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramın mübarek olsun!
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