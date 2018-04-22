Baycan’ın 'Şehrin Fısıltıları' açıldı
Berkan Baycan’ın yeni sergisi 'Şehrin Fısıltıları', SanatGezgini Kuruçeşme Galeri’de açılışını yaptı.
Küratörlüğünü Ş.Yakup Tarhan’ın üstlendiği, Berkan Baycan’ın fütüristik bir yaklaşımla eserlerini meydana getirdiği 'Şehrin Fısıltıları' sergisi, sanatseverlerden tam not aldı.
Sanat, cemiyet ve spor dünyasının önde gelen isimleri tarafından sergiye büyük bir katılım gerçekleşti. Özellikle Darülaceze sakinleriyle gerçekleştirdiği resim atölyesi etkinliği sonucu meydana gelen 'Geçmişin Çocuklarıyla' adlı eser, hem oluşum fikriyle, hem de bir sosyal sorumluluk projesinin en naif örneklerinden olmasıyla takdir topladı.
Sanatseverler, 30 Nisan’a kadar SanatGezgini Galeri’ye uğrayarak sergiyi ziyaret edebilir.
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