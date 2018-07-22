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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
22.07.2018 - 23:16, Son Güncelleme:

Bayat ekmek nasıl değerlendirilir?

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Bayat ekmek nasıl değerlendirilir?

Zamanında tüketilmeyen ya da ihtiyaçtan fazlası alındığı durumlarda bayatlayan ekmekleri çöpe atmak yerine değerlendirebileceğiniz bir birinden güzel tarifler mevcut. Özellikle ev kadınları, bayat ekmekleri nasıl değerlendirecekleri konusunda bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, bayat ekmek nasıl değerlendirilir?

Türk mutfak kültürünün vazgeçilmezlerinden olan ve sofralardan eksik etmediğimiz gıdalar arasında bulunan ekmek, çoğu zaman bayatlayarak elimizde kalabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz pratik tarifler var. İşte, merakla araştırılan 'Bayat ekmek nasıl değerlendirilir?' sorusunun yanıtı...

İhtiyacınız kadarını aldığınız halde ekmek arttıysa, ekmeğinizi yeterince soğumasından sonra ambalajlayıp derin dondurucuda saklayabilir ve bayatlamasını önleyebilirsiniz. Peki ya bayatlamasını önleyemediyseniz tek çözüm onları çöpe atmak mı? Gelin bayatladığını düşündüğünüz ekmekleri çöpe atıp israf etmek yerine pratik ve leziz tariflerle onları değerlendirelim…

Ekmek Pizzası: Bayat ekmekleri dilimleyin. Dilimlediğiniz ekmelerin üzerine domates salçası veya domates sosu sürün. Domates, biber, sucuk, sosis ve dilediğiniz malzemeyi küp küp doğrayın. Kekik ve karabiber ile karıştırın. Ekmek dilimlerinizin üzerine malzemeleri koyun ve üzerine rendelenmiş kaşar sepiştirin. Daha sonra bu dilimleri önceden ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Atıştırmalık olarak yiyebileceğiniz harika bir lezzet ortaya çıkacak.

Yumurtalı Ekmek: Yumurta, kekik, tuz ve karabiberi bir kapta iyice çırpın. Daha sonra dilimlediğiniz bayat ekmekleri karışıma sürün. Tavaya yağ koyun ve ekmeleri kızartın. Bu tarif kahvaltılarınızın vazgeçilmezi haline gelecektir.

Kruton: Bayat ekmekleri küp küp doğrayın. Tuz, karabiber, pul biber ve kekik ile harmanlayın. Fırında veya yağda kızartabilirsiniz. Bu kıtır lezzeti çorbalarda kullanabilir ayrıca atıştırmalık olarak da tüketebilirsiniz.

Bayat Ekmek Böreği: Bayat ekmeği küp küp doğrayın. Bir kabın içerisine 1.5 su bardağı süt, biraz beyaz peynir, maydanoz, tuz, 1 yemek kaşığı sıvıyağ, 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozunu koyup iyice karıştırın. Bayat ekmekleri bu karışımın içine batırın. Ekmeklerin yarısını yağlı tepsiye alın. Arasına kaşar peyniri koyun. Daha sonra kalan ekmekleri üzerine koyun. 200 derecelik fırında pişirin. Ekmekler kızarmaya başlayınca rendelemiş olduğunuz kaşar peynirini üzerine serpiştirin. Üzerini kızarana kadar pişirin ve afiyetle tüketin.

Ekmek Çorbası: Ekmek ve çorba en güzel ikililerdendir. Özellikle ekmek çorbanın içinde olunca tadına doyum olmaz. Gelin bu harika ikilinin tarifini birlikte inceleyelim. Öncelikle tencereye et suyunu ekleyin ve bayat ekmeği küp şeklinde doğrayıp içerisine ilave edin. Ekmekler dağılana kadar kaynatın. Yağ, tuz ve karabiberi ekleyip, 10-15 dakika kısık ateşte pişirin. Ayrı bir kaba yumurtanın sarısını alın üzerine su veya süt ekleyip çırpın. Bu karışımı çorbaya yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Çorba hazır olunca ince kıyılmış maydanoz ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun…

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