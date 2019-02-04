Batıbeki'nden "Vaad Edilmemiş Topraklar"
1984’ten bu yana, farklı platformlarda, kadın ve popüler kültür üzerine yaptığı işlerle tanınan Kezban Arca Batıbeki; “Vaad Edilmemiş Topraklar” isimli yeni kişisel sergisi ve sergi için hazırlanan kitabıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Sergi; 12 Şubat – 24 Mart 2019 tarihleri arasında Pilevneli Mecidiyeköy’de gerçekleşecek.
Batıbeki, kolajlarında kullandığı imgelerinde; mültecilerin otantik temsiliyeti ya da marjinalleştirilmesi riskine karşı her zamanki mesafeli tavrını korurken, kendine özgü sanatsal yorumlama pratiğiyle temayı dengeli ve yaratıcı bir aktarımla, farklı bir şekilde ele alıyor.
Sanatçının internetten ve basılı yayınlardan elde ettiği, sınırlar ve ulaşılan yeni topraklardaki insanlık hallerine dair görüntüler, düşsel ve aynı zamanda ideal olarak tanımlanan manzaraları merkezine aldığı resimlerin gerçeküstü sahneleriyle kaynaşıyor ve bizi insanlık durumlarına karşı sorularla baş başa bırakıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle