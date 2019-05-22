BaşlıksızAşkım Kapışmak dünyayı dolaşacak
Kişisel gelişim uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, Türkiye ve Avrupa turnesinin ardından Dünya turnesine çıkıyor.
Türkiye’de 81 il, Avrupa’da ise 14 ülkeden oluşan 2 büyük turnesini geçtiğimiz aylarda tamamlayan Aşkım Kapışmak, dünya turnesinin startını ise 29 Mayıs’ta New York’tan verecek.
Ekim sonuna kadar Amerika, İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Finlandiya, Danimarka, Norveç, İsveç ve Azerbaycan’a gidecek olan Aşkım Kapışmak’ın hedefi ise 2020 sonuna kadar bir çok ülke gezip seminerler vermek olacak.
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