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Haber Giriş: 21.01.2020 - 17:11,Son Güncelleme:/

“Başkası olsa 1 milyon verse okumam”

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“Başkası olsa 1 milyon verse okumam”

Şarkılarını her zaman kendi yazan herkese beste veren Serdar Ortaç, bu kez Caroline Yılmaz’ın şarkısını okuyacak. Serdar Ortaç, “Başkasının şarkısını 1 milyon verseler okumam Caroline’nin hatırı büyük” dedi.

Sözü ve müziği Caroline'e ait olan iddialı bir slow şarkıda düet yapan sanatçılar, şarkının klibinde de birlikte kamera karşısına geçecekler.

Klipte iki aşığı canlandıracak olan Caroline ve Serdar, birlikte yeni şarkılar yazarak müzik sektörünü canlandırmaya kararlı olduklarını belirtti. Caroline imzalı şarkının klibi 14 Şubat’ta yayınlanacak.

 

 

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