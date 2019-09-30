Başka Sinema Ayvalık Film Festivali bu hafta sonu başlıyor!
Kariyo & Ababay Vakfı (KAV) ana sponsorluğunda 4-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Başka Sinema Ayvalık Film Festivali bu hafta sonu başlıyor.
Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra yönetmenlerin ve film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler, paneller, atölyeler, konserler, çocuklara ve üniversite öğrencilerine yönelik etkinlikler de yer alacak.
Bu yıl festivalde 6 bölümde 58 film gösterilecek. “Ne İçeride Ne Dışarıda”, “Babaların Günahı”, “Ortak Gelecek”, “Yeni Sinefiller: Yeni Mecralar, Yeni Seyirciler”, “60’ların Düşleri Buhar mı Oldu?” ve “Çocuklar İçin Sinema” başlıklı bölümler hem dünya hem Türkiye sinemasından yeni ve ödüllü filmleri merak edenlere, sinema üzerine düşünüp tartışmak isteyenlere, dünyanın haline sinemayla bakanlara hitap ediyor.
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