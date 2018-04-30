Basit pankek tarifi? Pankek kaç kalori?
Pankek, son yıllarda kahvaltı sofralarının baş tacı oldu. Özellikle tüm aile üyelerinin bir arada olduğu hafta sonlarında hazırlayacağınız büyüklü- küçük pankekleri, tuzlu ve şekerli lezzetlerle birlikte tüketebilirsiniz. İşte kolay pankek tarifi ve bu şahane lezzetin besin değerleri!
İlk kez pankek yapmak isteyenler için malzemeler ve tarif aşamalarını derledik. Bu mükemmel hafif ve kabarık pankek tarifini, sadece mutfağınızda var olan basit malzemelerle elde edebilirsiniz. Hazırladığınız pankekleri arzuya göre; reçel, akçaağaç şurubu, mevsim meyveleri hatta dondurma ve tarçınla servis edebilirsiniz.
MALZEMELER
1/2 bardak un
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
1 çorba kaşığı beyaz şeker
1/4 bardak süt
1 yumurta
3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
PANKEK YAPILIŞI
Büyük bir kapta un, kabartma tozu, tuz ve şeker bir araya getirin. Toz karışımın ortasını açın, süt, yumurta ve eritilmiş tereyağını dökün; pürüzsüz olana kadar karıştırın. Pankek harcını karıştırırken mikser kullanmayın. Bir çatal ya da plastik bir çırpıcı yardımıyla un pütürleri gidene kadar, yavaşça karıştırmaya özen gösterin. İlk pankeki pişirmek için; krep tavasını ayçiçek yağı ile yağlayın. Kızdırdığınız tavaya küçük bir kepçe ya da bir kahve fincanı kadar pankek harcını aktarın. Ocağın altını kısın. Pankeki, üzeri göz göz olana kadar pişirin. Bir spatula yardımıyla çevirdiğiniz pankekin diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.
PANKEK KALORİ VE BESİN DEĞERLERİ
Servis Başına: 158 kalori; 5,9 g yağ; 21.7 g karbonhidratlar; 4.5 g protein; 38 mg kolesterol; 504 mg sodyum
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