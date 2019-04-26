"Barışa Manevi Bir Yolculuk"
Kariyerine 1960'lı yıllarda rock müziğinin yıldızlarını fotoğraflayarak başlayan Peter Sanders, Müslüman olduktan sonra farklı coğrafyalardaki İslam alimlerinin fotoğrafını çekerek mesleğini sürdürüyor
Sanders'ın "Barışa Manevi Bir Yolculuk" adlı ilk kişisel sergisi İstanbul'da açıldı.
Kariyerine 1960'lı yıllarda Bob Dylan, Jimi Hendrix, Rolling Stones, The Doors ve The Who gibi rock müziğin yıldızlarını fotoğraflayarak başlayan Sanders, 1970'li yıllarda yaşadığı manevi arayışın ardından ziyaret ettiği Hindistan ve İslam coğrafyasından etkilenerek Müslüman oldu.
Sanders, fotoğraf sevgisine ve yaşamına ilişkin yaptığı açıklamada, geçmişte rock yıldızlarının fotoğrafını çektiğini belirterek, " Benim jenerasyonum için rock yıldızları, zamanın şairleri gibiydi. Zamanla daha manevi şeylerle ilgilenmeye başladım. Bu yüzden farklı dinleri araştırmaya başladım. Fotoğraflarım da her zaman benim bu yolculuğumu takip etti." diye konuştu.
Kariyeri boyunca her zaman belirli konular üzerinde çalıştığının altını çizen ünlü fotoğrafçı, İslam dünyası, Çin'de veya İngiltere'de yaşayan Müslümanlar gibi konuları işlediğini aktardı.
Taksim Sanat'ta devam eden ve bugüne kadar çektiği en güzel karelerinden derlenen özel koleksiyonunun yer aldığı sergiye değinen Sanders, daha önce yaptığı bütün işleri birbirine bağlayan bir sergi açma fikriyle İstanbul'a geldiğini belirtti. Sanders, "Bir fotoğrafçı, kariyerinde 50 yılı geride bırakınca, geçmişi kapsayan bir şey yapmayı düşünmeye başlıyor." dedi.
Sergi, 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
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