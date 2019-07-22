'Barış ve Hayat'ı ahşapla anlattı
Heykeltraş ve ressam Ayhan Tomak'ın 'Barış ve Hayat' adlı sergisi, 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde açılışını gerçekleştirecek. Sergide, 'Barış Ağacı' adlı eserini ilk kez sanatseverlerle buluşturacak olan Tomak, barış ihtiyacına dikkat çekmek istiyor.
Bu yıl 'Ahşap ve Cam' temasıyla 20.'si gerçekleşecek Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sanatçılar eserlerini sergileyecek. Festivalin en dikkat çekici sergilerinden biri özellikle ahşap yontu üzerine eğitimler de veren Ayhan Tomak'ın 'Barış ve Hayat' adlı heykel ve tasarım sergisi olacak. Tomak, merakla beklenen 'Barış Ağacı' adlı eserini bu sergide ilk kez sanatseverlerle buluşturacak. Daha önce 'Hayat Ağacı' eseriyle de ilgi gören sanatçı, bu eseriyle dünyadaki barış ihtiyacına işaret etmek istediğini belirtiyor.
Açılış 26 Temmuz'da
Tomak'ın sergisinin açılışı 26 Temmuz Cuma akşamı Büyükçekmece Yeni Belediye Binası'nda saat 19.30'da yapılacak.
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