Barış Manço, vefatının 20’nci yılında saygı albümüyle anılıyor

TÜRK müziğinin efsanevi ismi Barış Manço, aramızdan ayrılışının 20’nci yılında çok özel bir albüm projesiyle anılıyor. Sanatçının çocukları Doğukan ve Batıkan Manço, babaları anısına bir saygı albümü hazırlamak için kolları sıvadı. Manço Prodüksiyon’un sahibi olan iki kardeş, proje için Moko Yapım’ın sahibi Murat Yıldırım’la el sıkıştı ve hazırlıklar başladı.

NİSANDA ÇIKACAK

Albümde Barış Manço’nun 20 şarkısını müzik dünyasının ünlü isimleri seslendirecek. Albümün 2020’nin nisan ayında yayınlanması planlanıyor. Çalışmanın dağıtımını ise DMC yapacak.





