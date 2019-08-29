Barış Manço ödülü Alpay’ın
KUŞADASI Altın Güvercin Beste Yarışması, 6 yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor.
Kuşadası Belediyesi’nin organize ettiği yarışma, 2-7 Eylül tarihleri arasında festival konseptiyle gerçekleşecek. Altın Güvercin, 6 gün boyunca çeşitli konserler, gösteriler, sergiler ve ünlü yazarların imza günlerine ev sahipliği yapacak. Yarışmanın gelenekselleşen Barış Manço Onur Ödülü ise bu yıl ünlü yorumcu Alpay’a verilecek. Sanatçı, etkinlik kapsamında konser de verecek. Yarışmanın finali ise 7 Eylül’de Kuşadası Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek. Jürinin değerlendirmesi sonucunda birinci olan besteciye Altın Güvercin ödülü ve 50 bin lira, ikinciye Gümüş Güvercin ve 30 bin lira, üçüncüye de Bronz Güvercin ve 20 bin lira para ödülü verilecek.
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