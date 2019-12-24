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24.12.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Barış Manço anısına

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Barış Manço anısına

Barış Manço vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak

Albümde, Türkiye'de rock müziğin öncülerinden aynı zamanda Anadolu rock türünün kurucuları arasında sayılan Manço'nun eserlerini 20 ünlü şarkıcı seslendirecek.

Gelecek yıl nisan ayında müzikseverlerle buluşturulması planlanan "20. yıl Barış Manço" adlı albüm, Manço Prodüksiyon ve Moko ortak yapımıyla çıkarılacak.

Barış Manço'nun vefatının 20. yılına özel hazırlanacak "saygı" albümünde, sanatçının bilinen ve bilinmeyen 20 şarkısı yer alacak.

 

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