'Bandırma Vapuru' yoluna devam ediyor!

Ödüllü yazar, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Kosta Kortidis’in yazıp yönettiği, Teatro Rudius’un 100. Yıl anısına sahneye koyduğu Bandırma Vapuru, gerçek ve hayal gücünü harmanlayarak, belgesel ve komedi tadındaki örgüsüyle, bir milletin yeniden doğuş mücadelesine tam 100 yıl sonra saygı duruşunda bulunuyor.

Prömiyerini 30 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul’da yapan Bandırma Vapuru, yolculuğuna 20 Aralık’ta Grand Pera Emek Sahnesi’ndeki gösterimi ile devam ediyor. 26 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde seyirci ile buluşacak olan Bandırma Vapuru, Eskişehir, Ankara ve Balıkesir gösterimleri ile de yolculuğuna devam edecek.





