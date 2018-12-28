Bana ihtiyaç olursa ABD başkanlığına aday olabilirim
Son dönemde Brad Pitt'ten boşanmasıyla gündemde olan Angelina Jolie'den beklenmedik bir çıkış geldi.
Bir radyo programına konuk olan 43 yaşındaki Jolie, ABD başkanlığı için mücadele edebileceğini söyledi.
BB Radyo 4'ün Today (Bugün) adlı programına konuk olan Jolie, politikaya yönelip yönelmeyeceğine ilişkin bir soruya " Biliyor musunuz, dürüstçe... Eğer bu soru bana 20 yıl önce sorulsaydı gülerdim. Gerçekten bilmiyorum. Ben her zaman bana ihtiyaç duyulan yere gideceğimi söylerim" diye yanıt verdi ve siyaset konusunda kapıyı açık bıraktı.
Her ne kadar yanıtını " Politikaya uygun olup olmadığımı bilmiyorum" diye sürdürse de Jolie'nin "ihtiyaç duyulduğum yere gideceğim" demesi bir tür "yeşil ışık" olarak algılandı.
Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan altı çocuk annesi Jolie, siyaset konusunda "şimdilik sessiz kalacağını" da sözlerine ekledi.
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK
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