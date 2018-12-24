Bambaşka Hande Yener!
Hande Yener, 31 Aralık akşamı Yeşilköy’deki İstanbul WOW İstanbul Hotel’de sahne alacak.
Fettah Can’ın da sahne alacağı gece için büyük bir sürpriz hazırlayan Hande Yener, izleyenle farklı bir konser deneyimi yaşatacak.
GECEYE ÖZEL FASIL EKİBİ!
Orkestrası, fasıl ekibi ve dansçılarıyla toplam 19 kişilik bir ekiple sahne almaya hazırlanan Yener, popüler şarkılarının yanı sıra sahnesinde arabesk müzik ve Türk Sanat Müziği’nden de parçalar seslendirerek izleyenlere bir fasıl gecesi yaşatacak.
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