Baltacıgil kardeşlerden Şerefiye Sarnıcı'nda konser
"Küçük Bir Kontrbas Festivali"nin ilk konserinde iki kardeş sanatçı, Tabakov, Bach, Vivaldi, Handel, Boccherini, Corelli ve Rossini'nin eserlerinden oluşan repertuvarı seslendirdi
"Küçük Bir Kontrbas Festivali" Fora Baltacıgil-Poyraz Baltacıgil Duo konseriyle kapılarını açtı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından Şerefiye Sarnıcı'nda gerçekleştirilen konserde, Münih Filarmoni Orkestrası Kontrbas Grup Şefi Fora Baltacıgil ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyolonsel Grup Şefi Poyraz Baltacıgil müzikseverlerle bir araya geldi.
İki sanatçı, Tabakov, Bach, Vivaldi, Handel, Boccherini, Corelli ve Rossini'nin eserlerinden oluşan repertuvarı icra etti.
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