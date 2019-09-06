Balkan Şampiyonası’nda heyecan başladı
Kemer Country Atlı Spor Kulübü, 50. Balkan Engel Atlama Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. 7 Balkan ülkesinin milli takımlarının yarıştığı organizasyon, önceki gün düzenlenen açılış töreniyle başladı.
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın açılış töreni, mehteran takımının gösterisi ve ülke kafilelerinin geçiş töreniyle başladı. Tören, İstanbul Kent Orkestrası’nın müzikleriyle renklendi. Atlı Spor Direktörü Atilla Akbıyık, “Milli Takım olarak çok iyi hazırlandık. Kategorilere tam kadro katılıyoruz. İnanıyorum ki birçok dalda çok iyi dereceler yapacağız” dedi. 1968’den bu yana düzenlenen şampiyonada bu sene Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye’den 300 sporcu ile 440 at yer alıyor.
Açılış törenini Özgün de oğlu Ediz’le izledi.
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