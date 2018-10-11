Balık çorbası hangi balıktan yapılır?

Balık çorbası, özellikle sezonun açıldığı sonbahar ayları ve soğugun ciddi boyutlarda hissedildiği kış aylarında mutfaklara giren şifa kaynakları arasında yer alıyor. Yapılışı oldukça basit olan balık çorbası, içerisinde barındırdığı sebzelerle lezzetine lezzet katıyor. Peki, balık çorbası nasıl yapılır? İşte, hem lezzetli hem de şifa kaynağı bu yemeğin yapıldığı balık türleri hakkında bazı bilgiler

11 Ekim 2018 - 16:54:13 Hürriyet Haber

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Balık çorbası, hemen her balık türüyle yapılabilmesine karşın, bazı tür balıklarla daha lezzetli olabiliyor. Bu balık türlerinin Kırlangıç, İskorpit, Adabeyi (Lipsoz), Öksüz, Trança’nın kafası, küçük boy Lagos olduğu, bazı otoriteler tarafından kabul görmüştür. Palamut'un etinin siyah olması dolayısıyla çorbasının yapılamayacağı, kanaatler arasındadır.

Bunun için 500 gr ayıklanmış balık, 1 diş sarımsak, 2 küçük kuru soğan, yarım demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı un, bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı yağ, yarım çay bardağı salça, 1 tane limon.

Balık çorbası nasıl yapılır;

Yapılışı için temizlenmiş sazan balığını bir tencere içine 1 diş sarımsak, 1 küçük soğan dörde bölünerek atılır. Yarım demet maydanoz ve 1 adet limon ile kaynatılır. Soğuduktan sonra suyu malzemelerle birlikte kevgirden geçirilir. Elde edilen su bekletilir. Başka bir tencerede yağ ve ince kıyılmış soğan kavrulmaya yakın un ilave edilir, ardından salça ilave edilerek bekleyen balık suyu tencereye ilave edilip kaynamaya bırakılır. Su kaynamaya başlayınca nane ve tuz ilave edilir. Son olarak ayıklanmış balık etleri eklenir. Bu şekilde bir süre daha kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır. İstenirse servis sırasında kıyılmış maydanoz ve limon ilave edilebilir.