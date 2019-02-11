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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
11.02.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

BAFTA'ya Roma damgası

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BAFTA'ya Roma damgası

İngiliz sinemasının en saygın sinema ödülü olan BAFTA, Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törenle kazananlara verildi. Oscar için yarışan filmlerin ve yıldızların ağırlıklı olduğu gecede sürpriz sonuç da çıkmadı. Bu yıl 6 dalda Oscar adayı da olan Roma filmi, toplam 4 dalda BAFTA alarak geceden ayrıldı. Yönetmen Alfonso Cuaron, tören gecesinde hem "en eyi film" hem de "en iyi yabancı film" dallarında ödül kazanarak da ödül tarihine geçti. En iyi erkek oyuncu ödülü ise Green Book'taki performansıyla Mahershala Ali ve Roma'daki oyunuyla  

İşte bu yıl 72'nci kez düzenlenen BAFTA Ödülleri'nde en iyiler:

EN İYİ FİLM
“Roma,” Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez

EN İYİ YÖNETMEN
Alfonso Cuaron, “Roma”

BAFTAya Roma damgası

EN İYİ KADIN OYUNCU
Olivia Colman, “The Favourite”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Rachel Weisz, “The Favourite”

EN İYİ ERKEK OYUNCU
Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

BAFTAya Roma damgası

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali, "Green Book" 

EN İYİ BELGESEL
“Free Solo,” Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Shannon Dill, Evan Hayes

EN İYİ ANİMASYON FİLM
“Spider-Man: Into the Spider-Verse,”Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
“The Favourite,” Deborah Davis, Tony McNamara

EN İYİ UYARLAMA SENARYO
“BlacKkKlansman,” Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott

EN İYİ ORİJİNAL MUZİK
“A Star is Born,” Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
“Roma,” Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez

EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ
“The Favourite,” Yorgos Lanthimos, Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday, Deborah Davis, Tony McNamara

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
“Roma,” Alfonso Cuarón

EN İYİ DÜZENLEME
“Vice,” Hank Corwin

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
“The Favourite,” Fiona Crombie, Alice Felton

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
“The Favourite,” Sandy Powell

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ
“The Favourite,” Nadia Stacey

EN İYİ SES TASARIMI
“Bohemian Rhapsody,” John Casali, Tim Cavagin, Nina Hartstone, Paul Massey, John Warhurst

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI
“Beast,” Michael Pearce (Yazar/Yönetmen), Lauren Dark (Producer)

EN İYİ İNGİLİZ KISA ANİMASYONU
“Roughhouse,” Jonathan Hodgson, Richard Van Den Boom

EN İYİ İNGİLİZ KISA FİLMİ
“73 Cows,” Alex Lockwood

YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ (HALK OYLAMASIYLA SEÇİLDİ)
Letitia Wright, "Black Panter"

SİNEMAYA İNGİLİZCE KATKI 
Elizabeth Karlsen ve Stephen Woolley, Number 9 Films

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