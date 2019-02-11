BAFTA'ya Roma damgası
İngiliz sinemasının en saygın sinema ödülü olan BAFTA, Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törenle kazananlara verildi. Oscar için yarışan filmlerin ve yıldızların ağırlıklı olduğu gecede sürpriz sonuç da çıkmadı. Bu yıl 6 dalda Oscar adayı da olan Roma filmi, toplam 4 dalda BAFTA alarak geceden ayrıldı. Yönetmen Alfonso Cuaron, tören gecesinde hem "en eyi film" hem de "en iyi yabancı film" dallarında ödül kazanarak da ödül tarihine geçti. En iyi erkek oyuncu ödülü ise Green Book'taki performansıyla Mahershala Ali ve Roma'daki oyunuyla
İşte bu yıl 72'nci kez düzenlenen BAFTA Ödülleri'nde en iyiler:
EN İYİ FİLM
“Roma,” Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez
EN İYİ YÖNETMEN
Alfonso Cuaron, “Roma”
EN İYİ KADIN OYUNCU
Olivia Colman, “The Favourite”
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Rachel Weisz, “The Favourite”
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali, "Green Book"
EN İYİ BELGESEL
“Free Solo,” Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Shannon Dill, Evan Hayes
EN İYİ ANİMASYON FİLM
“Spider-Man: Into the Spider-Verse,”Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
“The Favourite,” Deborah Davis, Tony McNamara
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
“BlacKkKlansman,” Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott
EN İYİ ORİJİNAL MUZİK
“A Star is Born,” Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
“Roma,” Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez
EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ
“The Favourite,” Yorgos Lanthimos, Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday, Deborah Davis, Tony McNamara
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
“Roma,” Alfonso Cuarón
EN İYİ DÜZENLEME
“Vice,” Hank Corwin
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
“The Favourite,” Fiona Crombie, Alice Felton
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
“The Favourite,” Sandy Powell
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ
“The Favourite,” Nadia Stacey
EN İYİ SES TASARIMI
“Bohemian Rhapsody,” John Casali, Tim Cavagin, Nina Hartstone, Paul Massey, John Warhurst
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI
“Beast,” Michael Pearce (Yazar/Yönetmen), Lauren Dark (Producer)
EN İYİ İNGİLİZ KISA ANİMASYONU
“Roughhouse,” Jonathan Hodgson, Richard Van Den Boom
EN İYİ İNGİLİZ KISA FİLMİ
“73 Cows,” Alex Lockwood
YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ (HALK OYLAMASIYLA SEÇİLDİ)
Letitia Wright, "Black Panter"
SİNEMAYA İNGİLİZCE KATKI
Elizabeth Karlsen ve Stephen Woolley, Number 9 Films
Yorumları Göster
Yorumları Gizle