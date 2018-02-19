BAFTA'da en iyiler

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi Royal Albert Hall konser salonunda bu yıl 71'incisi düzenlenen ödül töreni öncesi kırmızı halıda, soğuk havaya karşın renkli görüntüler yaşandı.
Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Natalie Dormer, Salma Hayek ve İngiltere kraliyet tahtı varislerinden Cambridge Dükü Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate gibi ünlüler birbirinden şık kıyafetlerle kırmızı halıda boy gösterdi.
İngiliz yönetmen Martin McDonagh'ın direktörlüğündeki "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" en iyi film ödülünün sahibi oldu. Filmin Amerikalı başrol oyuncusu Frances McDormand ise en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Drama türündeki film, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en orijinal senaryo ve en iyi İngiliz filmi dallarında da ödülleri topladı.
İngiliz aktör Gary Oldman ise "Darkest Hour" filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. En iyi yönetmen ödülünü de "The Shape Of Water" filmiyle Meksikalı Guillermo Del Toro aldı.
BAFTA ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:
En İyi Film: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Yönetmen: Guillermo Del Toro (The Shape Of Water)
En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)
En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)
En Orijinal Senaryo: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Belgesel: I Am Not Your Negro
En İyi İngiliz Filmi: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En iyi Sinematografi: Blade Runner 2049
En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me by Your Name
En İyi Animasyon Filmi: Coco
En İyi Yabancı Film: The Handmaiden
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Shape Of Water
En İyi Görsel Efekt: Blade Runner 2049
En İyi Makyaj ve Saç: Darkest Hour
En İyi Kostüm Tasarımı: Phantom Thread
En İyi Ses: Dunkirk
En Orijinal Müzik: The Shape Of Water
Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.
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