BAFTA TV Ödülleri gecesinde en iyiler

Gecede en çok ödül kazanan yapımlardan biri Killing Eve oldu. Yapım, üç ödül kazandı. Patrick Melrose da gecede birden çok ödül kazanan yapım oldu. İşte yılın en iyileri:



En İyi Drama Dizisi: Killing Eve

En İyi Mini Dizi: Patrick Melrose

En İyi Erkek Oyuncu: Benedict Cumberbatch – Patrick Melrose

En İyi Kadın Oyuncu: Jodie Comer – Killing Eve

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ben Whishaw – A Very English Scandal

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Fiona Shaw – Killing Eve

En İyi Komedi: Sally4Ever Stath Lets Flats

En İyi Tek Bölümlük Drama: Killed By My Debt Through the Gates – On the Edge

En İyi Uluslararası Dizi: Succession