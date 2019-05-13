BAFTA TV Ödülleri gecesinde en iyiler
İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi‘nin Birleşik Krallık yapımı en iyi dizileri ödüllendirdiği BAFTA Televizyon Ödülleri bu yılki sahiplerini buldu.
Gecede en çok ödül kazanan yapımlardan biri Killing Eve oldu. Yapım, üç ödül kazandı. Patrick Melrose da gecede birden çok ödül kazanan yapım oldu. İşte yılın en iyileri:
En İyi Drama Dizisi: Killing Eve
En İyi Mini Dizi: Patrick Melrose
En İyi Erkek Oyuncu: Benedict Cumberbatch – Patrick Melrose
En İyi Kadın Oyuncu: Jodie Comer – Killing Eve
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ben Whishaw – A Very English Scandal
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Fiona Shaw – Killing Eve
En İyi Komedi: Sally4Ever Stath Lets Flats
En İyi Tek Bölümlük Drama: Killed By My Debt Through the Gates – On the Edge
En İyi Uluslararası Dizi: Succession
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